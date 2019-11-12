2019-11-12T07:42:08+03:00
Общество

В Нижневартовске задержан автоугонщик

Автомобиль он взял с парковки у дома
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске задержан автоугонщик. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыВ Нижневартовске задержан автоугонщик. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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Сотрудниками Госавтоинспекции Нижневартовска установлен ранее судимый 30-летний подозреваемый, который совершил угон автомобиля «ВАЗ-2110», припаркованного около одного из домов на улице Интернациональная.

В УМВД по ХМАО-Югре сообщили, что автомобиль изъят. Машина принадлежит 37-летнему заявителю. Проводится проверка.

На прошлой неделе был раскрыт еще один угон авто в Нягани. Так, 2 ноября в дежурную часть полиции обратился житель Нягани с заявлением о совершении неизвестным лицом угона автомобиля «ВАЗ 21074» с дворовой территории.

Сотрудниками ГИБДД был задержан 15-летний юноша. В автомобиль он проник, взломав дверь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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