СЕГОДНЯ 07:42 2019-11-12T07:42:08+03:00

В Нижневартовске задержан автоугонщик. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

Автомобиль он взял с парковки у дома

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Сотрудниками Госавтоинспекции Нижневартовска установлен ранее судимый 30-летний подозреваемый, который совершил угон автомобиля «ВАЗ-2110», припаркованного около одного из домов на улице Интернациональная.

В УМВД по ХМАО-Югре сообщили, что автомобиль изъят. Машина принадлежит 37-летнему заявителю. Проводится проверка.

На прошлой неделе был раскрыт еще один угон авто в Нягани. Так, 2 ноября в дежурную часть полиции обратился житель Нягани с заявлением о совершении неизвестным лицом угона автомобиля «ВАЗ 21074» с дворовой территории.

Сотрудниками ГИБДД был задержан 15-летний юноша. В автомобиль он проник, взломав дверь.

ИСТОЧНИК KP.RU