В Нижневартовске задержан автоугонщик
Сотрудниками Госавтоинспекции Нижневартовска установлен ранее судимый 30-летний подозреваемый, который совершил угон автомобиля «ВАЗ-2110», припаркованного около одного из домов на улице Интернациональная.
В УМВД по ХМАО-Югре сообщили, что автомобиль изъят. Машина принадлежит 37-летнему заявителю. Проводится проверка.
На прошлой неделе был раскрыт еще один угон авто в Нягани. Так, 2 ноября в дежурную часть полиции обратился житель Нягани с заявлением о совершении неизвестным лицом угона автомобиля «ВАЗ 21074» с дворовой территории.
Сотрудниками ГИБДД был задержан 15-летний юноша. В автомобиль он проник, взломав дверь.
ИСТОЧНИК KP.RU