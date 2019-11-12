СЕГОДНЯ 07:17 2019-11-12T07:17:02+03:00

Погода в Югре 12 ноября: сильный снегопад и ветер. Фото с сайта МЧС по ХМАО-Югре

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Во вторник 12 ноября в Ханты-Мансийском автономном округе синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, сильный снегопад и местами изморозь. Ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -10, -15 градусов, по югу -4, -9 градусов, по северо-западу -16, -21 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, небольшой снег. Изморозь. Ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -10, -12 градусов.

В Сургуте пасмурно, снегопад. Ветер северный, северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -8, -13 градусов.

В Нижневартовске облачно, сильный снегопад. Ветер юго-восточный, восточный, северо-западный 1-13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -9, -10 градусов.

Главное управление МЧС России рекомендует югорчанам соблюдать меры безопасности! При обильных снегопадах может осложниться обстановка на дорогах. В условиях ограниченной видимости необходимо строго соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. По возможности необходимо воздержаться от загородных поездок.

ИСТОЧНИК KP.RU