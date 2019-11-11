Власти Пыть-Яха заранее боятся, что вандалы сломают новые арт-объекты

СЕГОДНЯ 15:40 2019-11-11T15:40:40+03:00

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Айболит, Кот Леопольд, Баба Яга, крокодил Гена и другие персонажи появились в парке «Сказака» в Пыть-Яхе. Установка малых архитектурных форм проведена в рамках реализации II этапа реконструкции парка «Сказка»

Как рассказал заместитель главы города Сергей Сериков, в 2018 году в излюбленном горожанами месте отдыха появились новые пешеходная и велосипедная дорожки, спортплощадка с уличными тренажерами. В 2019 году здесь установили большой игровой комплекс и провели укрепление откосов дорожек, установили у входа в парк семейство топиарных красавцев-медведей.

- Мне очень понравилось все! Но я волнуюсь, долго ли простоят эти фигуры и городок, не сломают ли?, - отмечает член общественного совета по ЖКК Михаил Ходос.

Опасения общественника вполне обоснованы, информационные таблички с просьбой к владельцам собак убирать за четвероногими, не простояли и двух недель. По словам руководителя подрядной организации ООО ПКФ «ФРАМ» Александра Штайнбрехера, весьма тяжелые сказочные персонажи сделаны из полимербетона, а топиарные медведи изготовлены из ударопрочного пластика. Однако, камеры, установленные на городской площади Мира и повернутые в сторону топиариев, уже зафиксировали подростков, норовящих залезть на спину хозяевам тайги. Поэтому членам комиссии остается уповать на гражданскую ответственность жителей Пыть-Яха и готовность к бережному отношению и пользованию обновленным парком «Сказка».

ИСТОЧНИК KP.RU