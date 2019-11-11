В Сургуте на борт до Москвы не пустили авиадебошира
В аэропорту Сургута не пустили на борт 32-летнего местного жителя. Билеты мужчине никто не оплатит.
По данным МВД на транспорте УРФО, ранним утром 8 ноября 2019 года к сотрудникам Линейного отделения полиции в аэропорту города Сургута поступило сообщение о том, что на борт воздушного судна, прилетевшего из Москвы, требуется наряд полиции.
Прибыв на место, полицейские установили 33-летнего жителя Сургута, который во время полета вел себя агрессивно, выражался грубой нецензурной бранью в адрес пассажиров и бортпроводников и своим поведением мешал работе экипажа.
Правонарушитель был доставлен в дежурную часть, где в отношении него был составлен административный протокол за мелкое хулиганство.
ИСТОЧНИК KP.RU