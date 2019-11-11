Нижневартовский боксер проведет бой реванш в карде шоу легендарного Роя Джонса-младшего

СЕГОДНЯ 13:56 2019-11-11T13:56:16+03:00

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Боксер из Нижневартовска Руслан Камилов проведёт свой следующий бой в главном карде совместного шоу легенды Роя Джонса-младшего. Его соперником станет Евгений Смирнов из Кинешмы, сообщает Академия единоборств РМК.

Бой станет для боксёров уже вторым противостоянием — впервые они встретились в феврале этого года на турнире RCC Boxing Promotions. Поединок прошёл все отведённые десять раундов и закончился ничьей.

После той встречи Руслан Камилов провёл ещё два поединка и одержал две победы над более простыми соперниками. Смирнов, напротив, на ринг ещё не выходил, и его простой продлился десять месяцев.

Бой Камилова и Смирнова пройдёт седьмого декабря на арене РМК. Прямая трансляция будет идти только на платной стриминговой платформе UFC Fight Pass и канале UFC TV.

ИСТОЧНИК KP.RU