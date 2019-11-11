СЕГОДНЯ 13:44 2019-11-11T13:44:17+03:00

В Югре из-за ледяного дождя задержаны два рейса Фото: Татьяна Коркина

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Аэропорт Перми не смог сегодня отправить и принять несколько рейсов, в числе которых есть самолеты авиакомпании «Ютэйр».

Так, согласно расписанию пермского аэропорта, следовавший утром борт из Сургута в Пермь, был вынужден приземлиться в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Задержака рейса составила два часа.

Утренний рейс «Пермь-Когалым» был перенесен на 13 часов. Причиной задержки рейсов стала непогода. В Пермском крае идет ледяной дождь.

Отметим, что циклон придет и в Ханты-Мансийский автономный округ. Синоптики предупреждают, что после морозов вновь наступает оттепель с дождями, мокрым снегом и сильным ветром.

ИСТОЧНИК KP.RU