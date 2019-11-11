В Когалыме по просьбе жителей двух улиц установили игровые площадки
На детской площадке во дворе по адресу ул. Степана Повха, 22, ул. Сибирская, 15, 17, 19 на днях установили дополнительное игровое оборудование и уличные тренажеры. Об этом сообщает администрация города Когалым.
Двор оборудовали комплексами для игр и спорта по просьбе местных жителей. Свое предложение они оставили в социальной сети ВКонтакте.
Согласно контракту поставка оборудования ожидалась в конце октября и вот в начале ноября игровой комплекс «Фруктовый сад» для детей старшего возраста (от 6 до 12 лет) и спортивные тренажеры заняли свое место на площадке. Таким образом, комплекс работ по благоустройству двора завершен полностью.
ИСТОЧНИК KP.RU