СЕГОДНЯ 12:54 2019-11-11T12:54:39+03:00

В Когалыме по просьбе жителей двух улиц установили игровые площадки, Фото с сайт администрации города Когалым

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На детской площадке во дворе по адресу ул. Степана Повха, 22, ул. Сибирская, 15, 17, 19 на днях установили дополнительное игровое оборудование и уличные тренажеры. Об этом сообщает администрация города Когалым.

Двор оборудовали комплексами для игр и спорта по просьбе местных жителей. Свое предложение они оставили в социальной сети ВКонтакте.

Согласно контракту поставка оборудования ожидалась в конце октября и вот в начале ноября игровой комплекс «Фруктовый сад» для детей старшего возраста (от 6 до 12 лет) и спортивные тренажеры заняли свое место на площадке. Таким образом, комплекс работ по благоустройству двора завершен полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU