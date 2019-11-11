2019-11-11T12:46:13+03:00
Происшествия

В Нягани местного жителя осудили за наркотики

Мужчина проведет в тюрьме три с лишним года
Алена Кульмухаметова
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В Нягани местного жителя осудили за наркотики. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыВ Нягани местного жителя осудили за наркотики. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Няганский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в незаконном приобретении, хранении без цели сбыта наркотиков, совершенном в крупном размере.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, осужденный в апреле 2019 года купил через «тайник-закладку» для личного употребления синтетический наркотик массой 0,482 грамма, которое хранил при себе.

В этот же день он был задержан сотрудниками полиции, которыми приобретенные наркотики изъяты из незаконного оборота.

Суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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