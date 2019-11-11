В Нягани местного жителя осудили за наркотики
Няганский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в незаконном приобретении, хранении без цели сбыта наркотиков, совершенном в крупном размере.
По информации прокуратуры ХМАО-Югры, осужденный в апреле 2019 года купил через «тайник-закладку» для личного употребления синтетический наркотик массой 0,482 грамма, которое хранил при себе.
В этот же день он был задержан сотрудниками полиции, которыми приобретенные наркотики изъяты из незаконного оборота.
Суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU