Нетрезвая вартовчанка похитила в магазине блендер и продукты питания

СЕГОДНЯ 11:09 2019-11-11T11:09:20+03:00

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Две кражи с нетрезвыми преступниками раскрыли полицейские Югры в минувшие выходные. Злоумышленников удалось задержать по горячим следам.

Так, в Нижневартовске 32-летняя нетрезвая подозреваемая, находясь в магазине по улице Нефтяников похитила блендер и продукты питания. Сумма ущерба составила около 3500 рублей.

Еще одна кража совершена в Сургуте. Полицейскими установлен 39-летний ранее судимый подозреваемый, который из квартиры одного из домов по улице Мелик-Карамова, во время распития спиртных напитков похитил сотовый телефон. Сумма ущерба составила 7500 рублей. В обоих случаях похищенное изъято, возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU