Доходы казны Югры превысили план на 11 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 10:59 2019-11-11T10:59:41+03:00

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В правительстве Югры представили документ исполнению бюджета за 9 месяцев и предложения по его изменению в 2019 году.

По оперативным данным, бюджет региона по доходам будет исполнен с превышением в 11 миллиардов рублей от ранее запланированных показателей. В связи губернатор Наталья Комарова предложила увеличить расходы 2019 года, направив дополнительные средства на реализацию государственных программ «Развитие промышленности и туризма», «Развитие жилищной сферы», «Социальное и демографическое развитие» и другие, сократив при этом плановый дефицит бюджета с 20 до 13 миллиардов рублей.

По словам директора окружного департамента финансов – заместителя губернатора Веры Дюдиной, доходы региональной казны в 2019 году увеличиваются на 11 миллиардов 388 миллионов рублей, на 2020 год – уменьшаются на 3 миллиона 313 тысяч рублей. На 2021 год также ожидается снижение доходной части на 10 миллионов 811 тысяч рублей.

В нынешнем дополнительные 4 миллиарда 478 миллионов рублей направят на увеличение расходов запланировано на реализацию госпрограмм «Развитие жилищной сферы» – 1 миллиард 995 миллионов рублей, «Развитие промышленности и туризма» – 1 миллиард 100 миллионов рублей, «Социальное и демографическое развитие» – около 200 миллионов рублей, «Современное здравоохранение» – свыше 130 миллионов, «Современная транспортная система» – 170 миллионов и других.

Расходы за 9 месяцев равны 151,4 миллиарда рублей. Из них на реализацию государственных программ было направлено 150,4 миллиарда.

ИСТОЧНИК KP.RU