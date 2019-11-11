2019-11-11T10:58:28+03:00
Происшествия

В Нижневартовске управленец обманул наследников на 15 миллионов рублей

Деньги он успел потратить на личные нужны
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске управленец обманул наследников на 15 миллионов рублей. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-ЮгреВ Нижневартовске управленец обманул наследников на 15 миллионов рублей. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
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Длительный срок лишения свободы грозит жителю Нижневартовска за махинации с деньгами чужой фирмы. Украденное ему придется вернуть.

По информации следственного комитета Югры, в конце 2015 года в связи гибелью учредителя и директора одной из коммерческих организаций наследники имущества радибесперебойной работы фирмы по рекомендации знакомого обратились к опытному управляющему коммерческих предприятий с предложением принять на себя управление организацией.

Обвиняемый, якобы для развития фирмы наследников, переводил деньги на расчетные счета подконтрольных ему организаций, с которыми фактически у фирмы никаких взаимоотношений не было. Таким образом мужчина путем обмана похитил свыше 15 миллионов рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Также он организовал совершение ряда финансовых операций для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными деньгами, легализовав их.

В результате предприятие обанкротилось, а обвиняемый стал скрываться от потерпевших. Когда в организации был назначен конкурсный управляющий он выявил, что деньги со счетов направлялись не на развитие фирмы, а фактически были похищены.

В отношении 43-летнего управленца возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество и легализация (отмывание) денежных средств, совершенные в особо крупном размере».

Материалы уголовного дела переданы в суд. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы. Решается вопрос о возмещении обвиняемым причиненного материального вреда потерпевшей стороне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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