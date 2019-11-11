2019-11-11T09:28:02+03:00
Общество

Югра намерена развивать въездной туризм

Уже подписаны ряд соглашений
Алена Кульмухаметова
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Югра намерена развивать въездной туризм. Фото с сайта правительства ЮгрыЮгра намерена развивать въездной туризм. Фото с сайта правительства Югры
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В Ханты-Мансийском автономном округе намерены развивать въездной туризм. Работа по этому направлению давно ведется.

Директор департамента промышленности Югры Кирилл Зайцев рассказал, что одна из задач по развитию въездного туризма - работа с туроператорами.

- В Югре всего 4 туроператора, которые занимаются въездным туризмом. В этом году мы создали центр компетенции в сфере туризма, одна из задач которого обучение туроператоров, в том числе тому, как создавать продукт, продвигать его. Также подписали соглашение с компанией «ТуйТрэвел», которая будет работать на продвижение нашего опыты,- рассказал руководитель ведомства.

Он также отметил, что в рамках «ЮграТур 2019» было подписано соглашение с национальной ассоциацией специалистов событийного туризма (НАСТ) и заключено трехстороннее соглашение о сотрудничестве между компанией «Russia Discovery»,компанией туроператором ООО «Дикий север - Югра», и фондом развития Югры об установке в следующем году глэмпинга нового формата на Приполярном Урале.

Кроме того, в округе ведется работа по созданию туристской цифровой платформы - цифрового продукта, позволяющего получать актуальные данные об отрасли и, соответственно, управлять туристическими потоками в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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