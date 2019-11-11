2019-11-11T09:14:39+03:00
Происшествия

Жители Югры за минувшие выходные перевели аферистам более 2 миллионов рублей

Преступления совершены дистанционным способом
Алена Кульмухаметова
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Жители Югры за минувшие выходные перевели аферистам более 2 миллионов рублейЖители Югры за минувшие выходные перевели аферистам более 2 миллионов рублейФото: Татьяна Коркина
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За минувшие дни в Хнаты-Мансийском автономном округе зарегистрировано 19 фактов мошенничества и краж с банковских карт. Большинство из них совершены дистанционным способом.

По информации УМВД по ХМАО-Югры, жители Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Нефтеюганска, Нягани, Пыть-Яха, Когалыма, Советского района перевели злоумышленникам более 2 миллионов 205 тысяч рублей.

Чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками банков и предлагали услуги финансовых организаций, например, остановить несанкционированное списание денежных средств или начислить бонусные баллы. Таким способом мошенники похитили у югорчан более 1 миллиона 800 тысяч рублей.

В Нижневартовске у 44-летней местной жительницы злоумышленники похитили более 250 тысяч рублей под предлогом выплаты страховки за ранее приобретенные лекарства

Жительница Ханты-Мансийска в надежде продать детскую кроватку на сайте бесплатных объявлений лишилась 7500 рублей.

У 60-летнего жителя Нягани неизвестные похитили 53 тысячи рублей под предлогом продажи токарного станка на сайте «Абраво.ру».

3800 рублей похитили неизвестные у 32-летней жительницы Нижневартовска, когда та хотела приобрести на сайте бесплатных объявлений конную амуницию.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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