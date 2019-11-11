2019-11-11T08:56:50+03:00
Общество

В Сургуте презентовали проект автовокзала

Работы начнутся уже в 2020 году
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте презентовали проект автовокзала. Фото с сайта администрации города СургутВ Сургуте презентовали проект автовокзала. Фото с сайта администрации города Сургут
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В администрации Сургута презентовали проект автовокзала Сургута. Нижневартовское пассажирское автотранспортное предприятие готово инвестировать в строительство более 200 миллионов рублей. Ожидается, что новое здание объединит разрозненные сейчас станции и станет единым транспортным центром пассажирских перевозок. Начать работы планируют уже в следующем году.

По проекту сургутский автовокзал расположится в районе Грибоедовской развязки. Место предусмотрено генпланом и предназначено для транспортной системы города.

В двухэтажном здании автовокзала проектом предусмотрены пассажирские, служебные, технические помещения, места для хранения багажа, пункты общественного питания, отделение полиции, медицинский пункт, комната матери и ребенка. При строительстве площадок для межрейсовой стоянки; перронов, проездов зеленую зону максимально сохранят. Фасадное решение выполнено сейчас в двух вариантах, инвестор склоняется к более строгому и функциональному.

- Срок строительства автовокзала намечен на 2020-2023 годы. Планируемый суммарный объем капитальных вложений составляет 204 миллиона рублей. Плановый пассажиропоток прогнозируем более 2,2 миллиона человек в год. Новый вокзал объединит пригородные и межмуниципальные маршруты и станет единой отправной точкой, удобной и для перевозчиков, и для жителей, — считает заместитель директора по капитальному строительству ООО «НПАТП № 1» Павел Собянин.

Проектирование автовокзала планируется начать в декабре и завершить до конца апреля. Летом 2020 года инвестор хочет уже приступить к строительству.

ИСТОЧНИК KP.RU

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