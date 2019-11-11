2019-11-11T08:42:58+03:00
Общество

В Урае предприниматель получила условный срок за избиение полицейского

Женщина зажала дверью руку стража порядка
Алена Кульмухаметова
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В Урае предприниматель получила условный срок за избиение полицейского. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-ЮгреВ Урае предприниматель получила условный срок за избиение полицейского. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
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Три с половиной года лишения свободы условно получила владелец магазина из Урая за нападение на полицейского. Предприниматель не желала впускать в помещение стража порядка для составления протокола и травмировала ему руку.

В следственном комитете Югры напомнили, что инцидент произошел в апреле в городе Урай сотрудником полиции в рамках проводимых оперативно-разыскных мероприятий выявлен факт продажи алкогольной продукции в ночное время в одном из магазинов в 3 микрорайоне. Во время разбирательства хозяйка магазина не пропускала сотрудника полиции в помещение магазина и закрыла дверь, зажав кисть руки потерпевшего в дверном проеме. Полицейский получил травму руки. Кроме этого, женщина обматерила стража порядка.

Доказательства, собранные Урайским межрайонным следственным отделом по уголовному делу, суд признал достаточными. Приговором суда женщине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года.

Кроме этого женщина привлечена к административной ответственности по факту реализации алкогольной продукции в нарушение закона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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