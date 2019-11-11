В минувшие выходные в ДТП пострадали 9 человек

СЕГОДНЯ 08:06 2019-11-11T08:06:04+03:00

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось 9 ноября около 20:55 в Нижневартовском районе.

По данным Госавтоинспекции ЯНАО на автодороге 2 очереди Самотлорского месторождения 61-летний водитель, управляя автомобилем «КАМАЗ» в составе полуприцепа, врезался в стоящий на правой обочине по ходу движения автомобиль «КАМАЗ» с полуприцепом, под управлением 46-летнего водителя. В результате ДТП водитель первого «КАМАЗа» скончался от полученных телесных повреждений.

По данным ведомства, за прошедший период на территории округа зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб, 9 – получили ранения, в том числе 2 несовершеннолетних. Задержано 32 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, 7 – за отказ от медицинского освидетельствования и 6 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 55 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU