2019-11-11T07:53:42+03:00
Общество

Выставку–ярмарку «ЮграТур 2019» посетили 4 тысячи человек

Округ намерен развивать туризм
Алена Кульмухаметова
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Выставку–ярмарку «ЮграТур 2019» посетили 4 тысячи человек. Фото с сайта pixabay.comВыставку–ярмарку «ЮграТур 2019» посетили 4 тысячи человек. Фото с сайта pixabay.com
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Семнадцатая ежегодная выставка – ярмарка «ЮграТур 2019» завершила работу в Ханты-Мансийске. По подсчетам организаторов, её посетили 4 тысячи человек

Напомним, выставка «ЮграТур» проходит в Ханты-Мансийске с 2001 года, содействуя развитию современной индустрии туризма. География участников охватывает все федеральные округа Российской Федерации. За последние 5 лет мероприятие приобрело международный характер. Его участниками стали представители Чехии, Болгарии, Словакии, Китая.

На состоявшейся по итогам выставки «ЮграТур 2019» пресс-конференции эксперты единодушно отметили растущую популярность выставки - ярмарки и ее высокую организацию.

Зам губернатора Алексей Забозлаев акцентировал, что для Югры развитие туризма – вид экономической деятельности достаточно новый.

- Сейчас мы работаем над созданием окружной стратегии туризма, рассчитанной до 2035 года. На координационном совете при правительстве Югры по развитию внутреннего и въездного туризма его участники определили, что базовый документ нашей стратегии необходимо согласовать со всеми муниципалитетами, туристическим сообществом, бизнесом уже в первом квартале следующего года, отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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