СЕГОДНЯ 07:38 2019-11-11T07:38:39+03:00

Погода в Югре 11 ноября: сменится ветер и потеплеет Фото: Татьяна Коркина

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В понедельник 11 ноября в Ханты-Мансийском автономном округе облачная с прояснениями погода. По западной половине умеренный, местами сильный снег, по восточной половине местами небольшой снег. В отдельных районах метель. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -5,-10 градусов, по востоку -15,-20 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, снег. Ветер южный, юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -7, -9 градусов.

В Сургуте облачная погода, небольшой снегопад. Ветер юго-восточный, южный 2-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -20, -12 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный 2-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -26, -17 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU