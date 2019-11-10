СЕГОДНЯ 16:10 2019-11-10T16:10:42+03:00

В Нефтеюганске открыт памятник в честь 12 погибших гимнастов. Фото с сайта правительства ХМАО-Югры

Скульптурная композиция – это символ жизни, стремления к победе, надежды на будущее

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В Нефтеюганске в память о погибших в декабре 2016 года детях – спортсменах акробатической секции и их наставников открыли стелу. Участником мероприятия стала губернатор Югры Наталья Комарова.

Наталья Комарова отметила, что горе, постигшее Югру в декабре 2016 года, безмерно. Оно не должно повториться. Памятник - дань памяти ушедшим юным спортсменам.

Установку памятного знака инициировали родители погибших и пострадавших спортсменов. Вопрос – каким должен быть памятник, обсуждался ими и тренерами очень долго. К единому решению удалось прийти в мастерской скульптора из Санкт-Петербурга Игоря Селиверстова.

«Древо жизни» выполнено из бронзы, высотой 3,5 метра. В основе композиции – дети на тренировке по спортивной акробатике. В центре – символичное «древо жизни».

Отметим, что скульптора консультировала пострадавшая в аварии тренер Оксана Некрушец и другие спортсмены. Стелу установили возле постоянного места занятий акробатов – дворца спорта «Сибиряк».

ИСТОЧНИК KP.RU