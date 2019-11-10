В Сургуте уничтожены сотни килограммов фруктов, орехов и цветов из «Ленты»
Сотрудники Россельхознадзора по Тюменской области, Югре и Ямалу во время проверки магазинов «Лента» в Сургуте обнаружили опасную продукцию и выявили нарушения.
Так, у магазина отсутствовала документация о лабораторных исследованиях на семена, горшечные цветы, свежие цветы, овощи и фрукты, а также орехи и сухофрукты. Часть образцов была отправлена на экспертизу. Выяснилось, что почти 210 килограммов грейпфрутов и 18,5 килограммов груш были поражены карантинной щитовкой.
Кроме того, в продаже были хризантемы, пораженные западным цветочным трипсом. Все выявленные растения сожгли, в соответствии с предписанием.
Организации выдано предписание об устранении выявленных нарушений.
ИСТОЧНИК KP.RU