2019-11-10T13:44:12+03:00
Общество

В Сургуте уничтожены сотни килограммов фруктов, орехов и цветов из «Ленты»

Часть товара оказалась зараженной
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте уничтожены сотни килограммов фруктов, орехов и цветов из «Ленты». Фото с сайта pixabay.comВ Сургуте уничтожены сотни килограммов фруктов, орехов и цветов из «Ленты». Фото с сайта pixabay.com
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Сотрудники Россельхознадзора по Тюменской области, Югре и Ямалу во время проверки магазинов «Лента» в Сургуте обнаружили опасную продукцию и выявили нарушения.

Так, у магазина отсутствовала документация о лабораторных исследованиях на семена, горшечные цветы, свежие цветы, овощи и фрукты, а также орехи и сухофрукты. Часть образцов была отправлена на экспертизу. Выяснилось, что почти 210 килограммов грейпфрутов и 18,5 килограммов груш были поражены карантинной щитовкой.

Кроме того, в продаже были хризантемы, пораженные западным цветочным трипсом. Все выявленные растения сожгли, в соответствии с предписанием.

Организации выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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