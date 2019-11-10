2019-11-10T12:33:58+03:00
Происшествия

В Сургуте девушка ножом ранила своих друзей

Поножовщина произошла во время вечеринки
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте девушка ножом ранила своих друзей. Фото с сайта pixabay.comВ Сургуте девушка ножом ранила своих друзей. Фото с сайта pixabay.com
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Двое молодых сургутян оказались с ранениями в больнице после ссоры с 21-летней девушкой. Инцидент произошел 8 ноября вечером в одной из квартир на улице Крылова, 26.

В полиции Сургута факт нападения на мужчин подтвердили. Во время совместного распития алкоголя возникла ссора, во время которой девушка схватила нож и ранила им своих друзей.

Оба мужчины госпитализированы в больницу. У одного из них проникающие ранение грудной клетки и брюшной полости. Второй мужчина также ранен.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Девушке грозит срок за причинение друзьям тяжких телесных повреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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