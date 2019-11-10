СЕГОДНЯ 09:50 2019-11-10T09:50:43+03:00

За участкового из Югры на Всероссийском конкурсе свои голоса отдали 1060 человек. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

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Сегодня, 10 ноября» на сайте ИД «Комсомольская правда» завершается голосование финального этапа IX Всероссийского конкурса «Народный участковый». Югорчане еще могут поддержать своего земляка.

Югру на конкурсе представляет старший лейтенант, участковый оперуполномоченный из города Нягань Сабухи Аббасов. На региональном уровне за него проголосовали 1994 человека. В

Конкурс очень престижен, ведь сегодня в службе участковых – более 44 тысяч сотрудников.

Торжественная церемония награждения и вручения главного приза – внедорожника УАЗ «Патриот» Ульяновского автомобильного завода состоится в МВД России 15 ноября, накануне профессионального праздника – Дня участковых уполномоченных полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU