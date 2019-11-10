Обманутым дольщикам из Сургута власти выделят земельные участки

СЕГОДНЯ 08:27 2019-11-10T08:27:29+03:00

В списке наиболее проблемных остаются дома №1, 2 и 3 в ЖК «Любимый» и дома №2 и 6 ЖК «Уютный»

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Губернатор Югры Наталья Комарова провела встречу с дольщиками Сургута. Одним из решения возникшей проблемы предлагается выделение земельных участков без проведения торгов инвесторам, готовым закончить работы на проблемных объектах.

Дольщикам рассказали о состоянии всех объектов, признанных проблемными на территории Сургута. Всего их 14, по шести домам решение найдено. Работы идут в доме №4 ЖК «Любимый», домах №5 и 6 ЖК «Кедровый», в 41 микрорайоне. В ЖК «Восход» и 20А микрорайоне завершается приемка, после ввода в эксплуатацию дольщики получат долгожданные ключи. На этой неделе достигнуто соглашение между банком и новым застройщиком еще трех объектов.

- Продолжить работы в ЖК «Ривер Хаус» готова компания «Брусника. Сургут». Достигнута договоренность с банком, разработаны дорожные карты, со следующей недели начнется подписание соглашения с дольщиками. Компенсацией затрат и финансовой гарантией станет выделение земельных участков, которые подготовлены для этих целей администрацией города, – рассказал заместитель главы Сургута Владимир Шмидт.

Как пояснил заместитель губернатора Андрей Зобницев, такая возможность появилась после того, как 1 ноября правительство ХМАО-Югры утвердило новый порядок предоставления участков без проведения торгов. Земля предназначена под проекты инвесторам, исполнившим за свой счет обязательства перед участниками долевого строительства, пострадавшими от действий (бездействия) застройщиков.

Добавим, что в списке наиболее проблемных остаются дома №1, 2 и 3 в ЖК «Любимый» и дома №2 и 6 ЖК «Уютный». По словам Андрея Зобницева, сейчас прорабатывается модель привлечения акционерного общества с государственным участием для достройки таких объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU