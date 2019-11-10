2019-11-10T06:36:42+03:00
Общество

Погода в Югре 10 ноября: морозно и без осадков

Ветер переменных направлений
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре 10 ноября: морозно и без осадков. Фото с сайта pixabay.comПогода в Югре 10 ноября: морозно и без осадков. Фото с сайта pixabay.com
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В воскресенье 10 ноября в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Изморозь. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -11,-16 градусов, по северу -18,-23 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Преимущественно без осадков. Изморозь. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -13,-15 градусов.

В Сургуте переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный, северо-восточный 2-4 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -15, -20 градусов.

В Нижневартовске облачно, небольшой снег. Ветер юго-западный, западный, северо-западный, северный 2-6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -15, -18 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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