2019-11-09T13:32:10+03:00
Общество

Нашла хозяйка, выброшенных под Сургутом 28 кошек

Женщина ждет своих питомцев домов
Алена Кульмухаметова
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Нашла хозяйка, выброшенных под Сургутом 28 кошек. Фото из соцсети ВКонтактеНашла хозяйка, выброшенных под Сургутом 28 кошек. Фото из соцсети ВКонтакте
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Югорчанка переехала в Белгород, а кошек ей должны были доставить автомобилем, но своих питомцев она так и не дождалась.

Напомним, на прошлой неделе на трассе под Сургутом в клетках были обнаружены почти три десятка кошек, выброшенных прямо на мороз. Неравнодушные югорчане забрали животных и начали искать владельцев котеек.

Информация об этом вышла далеко за пределы Югры, а накануне волонтерам позвонила владелица животных, которая заявила, что очень ждет их домой.

Как сообщает ОТРК «Югра», югорчанка переехала в Белгород – животных ей должны были привезти на автомобиле. Однако женщина их не дождалась.

- Это все наши кошки. Произошла ужасная ошибка, мы ее сейчас решаем. Это мои домашние любимцы. Много, но у каждого своя мера, наверное, у меня большая квартира. Сейчас я переехала в частный дом, – пояснила хозяйка кошек волонтеру общественного движения «Дай лапу» Елене Ивановой.

Добавим, что имя человека, который выбросил животных на мороз в клетках, известно. Ему грозит срок за жестокое обращение с животными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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