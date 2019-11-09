СЕГОДНЯ 09:21 2019-11-09T09:21:29+03:00

В Сургуте за ночь посыпали солью 300 километров дорог. Фото с сайта администрации Сургута

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Около 295 километров городских дорог обработали только одной ночью противогололедными реагентами коммунальные службы Сургута. Резкий переход с плюсовой температуры на минус привел к образованию наледи на проезжих частях и тротуарах.

Для снижения аварийности на улицы и пешеходные зоны было высыпано более 320 кубометров песко-соляной смеси.

Мастер СГМУП «ДорРемТех» Максим Кальтымов рассказал, что работа по посыпке улиц – часть стандартной ежедневной уборки. Однако интенсивность зависит от погодных условий. Температура в Сургуте опустилась с +3°С до -14°С, а сегодня уже морозы до 20 градусов. Такая резкая смена привела к образованию гололедицы на городских магистралях. Для предупреждения аварийности и снижения количества ДТП антигололедная обработка началась заблаговременно и продлится в течение дня.

Всего для посыпки дорог и тротуаров задействованы 19 единиц техники. В первую очередь обрабатывают улицы, где ходит общественный транспорт, центральные районы города. За безопасность по дворах отвечают управляющие компании.

Добавим, что за три дня в Сургуте выпала месячная норма осадков. Задействована вся необходимая техника. Основные работы проходят в ночное время, когда снижен трафик и свободны проезжие части.

ИСТОЧНИК KP.RU