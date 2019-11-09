СЕГОДНЯ 07:05 2019-11-09T07:05:07+03:00

Погода в Югре 9 ноября: мороз и без осадков. Фото с сайта Природнадзора Югры

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В субботу 9 ноября в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Изморозь. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -12,-17 градусов, по северу -20,-25 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Преимущественно без осадков. Изморозь. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -14,-16 градусов.

В Сургуте ясная и без осадков погода. Ветер западный 4-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -19, -20 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность, небольшой снег. Ветер западный 2-8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -16, -21 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU