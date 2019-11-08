2019-11-08T07:59:26+03:00
Общество

В Сургуте медики экстренно прививают от кори пассажиров из Махачкалы

В зоне риска более 200 человек
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте медики экстренно прививают от кори пассажиров из Махачкалы. Фото с сайта pixabay.comВ Сургуте медики экстренно прививают от кори пассажиров из Махачкалы. Фото с сайта pixabay.com
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Сотрудники Роспотребнадзора ХМАО ведут поиски всех, кто мог контактировать с ребенком, больным корью. Об этом сообщает sitv.ru.

Годовалый ребенок с матерью прилетел рейсом «Махачкала-Сургут» 27 октября. В самолете было 185 пассажиров.

Известно, что мать с ребенком далее на поезде отправилась на Ямал.

Через несколько дней в больницы стали поступать пациенты с корью, которые прилетели на одном самолете.

Далее семья отправилась на поезде в город Тарко-Сале (Пуровский район, Ямал). Теперь всем, кто находился рядом с больным ребенком, необходимо принять меры безопасности.

Медики предупреждают, что всем, кто находился рядом с больным ребенком, необходимо привиться. Около 70 человек, которые были в самолете, уже привиты и находятся на карантине. Он продлится 21 день. Сколько человек находилось рядом с больным ребенком в поезде — неизвестно.

Роспотребнадзор разыскивает всех пассажиров и из самолета, и из поезда, с которыми мог контактировать ребенок.

Добавим, что корь — серьезное заболевание, которое может сопровождаться осложнениями — отитом, конъюнктивитом, пневмонией, потерей зрения и слуха. Возможен летальный исход. Спасение — вакцина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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