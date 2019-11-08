2019-11-08T07:36:20+03:00
Происшествия

За минувшие сутки в Югре в ДТП пострадали шесть человек

Задержаны три пьяных водителя
Алена Кульмухаметова
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За минувшие сутки в Югре в ДТП пострадали шесть человек. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыЗа минувшие сутки в Югре в ДТП пострадали шесть человек. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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Три человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автомобилей в Октябрьском районе.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 12:50 в Октябрьском районе 20-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ», выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «ХОНДА», под управлением 44-летнего водителя. В результате ДТП оба водителя и 29-летний пассажир автомобиля «ВАЗ» получили телесные повреждения.

По данным ведомства, за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых шесть человек получили ранения, в том числе один несовершеннолетний.

Задержано 3 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, 5 – за отказ от медицинского освидетельствования и 1 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 14 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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