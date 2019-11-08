СЕГОДНЯ 07:21 2019-11-08T07:21:32+03:00

Погода в Югре 8 ноября: похолодало и гололед. Фото с сайта pixabay.com

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В пятницу 8 ноября в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Местами небольшой, ночью по южным и восточным районам умеренный снег. В отдельных районах гололедные явления. Ветер северный, северо-западный 7-12 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -12,-17 градусов, местами -3,-8 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Без осадков, гололедные явления. Ветер северный, северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -12,-14 градусов.

В Сургуте пасмурно, вечером возможен небольшой снег. Ветер северный, северо-западный 6-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -11, -16 градусов.

В Нижневартовске облачная погода. Вечером ожидается небольшой снегопад. Ветер северный, северо-западный 6-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -9, -15 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU