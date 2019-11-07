Обращение губернатора Югры пройдет в онлайн-режиме
Губернатор Югры Наталья Комарова выступит с ежегодным обращением к жителям автономного округа 19 ноября в Ханты-Мансийске. Выступление главы региона можно будет посмотреть в онлайн-режиме на сайтах СМИ и в социальных сетях.
В столицу региона в этот день приглашены главы городов и поселков, депутаты, руководители организаций, лидеры общественных объединений. Наталья Комарова в публичном докладе представит основные итоги развития региона в сфере экономики, культуры, здравоохранения, социальной политики. Трансляция обращения губернатора Югры будет организована в администрациях муниципалитетов в формате видеоконференцсвязи.
Напомним, что в 2018 году в ходе ежегодной пресс-конференции губернатора автономного округа, которая длилась 3 часа, представители средств массовой информации задали Наталье Комаровой 53 вопроса.
ИСТОЧНИК KP.RU