Обращение губернатора Югры пройдет в онлайн-режиме

СЕГОДНЯ 15:37 2019-11-07T15:37:06+03:00

Она обозначит точки роста, приоритетные направления развития региона на 2020 год

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Губернатор Югры Наталья Комарова выступит с ежегодным обращением к жителям автономного округа 19 ноября в Ханты-Мансийске. Выступление главы региона можно будет посмотреть в онлайн-режиме на сайтах СМИ и в социальных сетях.

В столицу региона в этот день приглашены главы городов и поселков, депутаты, руководители организаций, лидеры общественных объединений. Наталья Комарова в публичном докладе представит основные итоги развития региона в сфере экономики, культуры, здравоохранения, социальной политики. Трансляция обращения губернатора Югры будет организована в администрациях муниципалитетов в формате видеоконференцсвязи.

Напомним, что в 2018 году в ходе ежегодной пресс-конференции губернатора автономного округа, которая длилась 3 часа, представители средств массовой информации задали Наталье Комаровой 53 вопроса.

ИСТОЧНИК KP.RU