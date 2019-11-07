2019-11-07T14:40:18+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске школьников из-за пневмонии перевели на дистанционное обучение

Десять ребята из двух школ будут заниматься дома
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске школьников из-за пневмонии перевели на дистанционное обучениеВ Ханты-Мансийске школьников из-за пневмонии перевели на дистанционное обучениеФото: Татьяна Коркина
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По решению главного государственного санитарного врача по городу Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району в двух школах окружной столицы Югры введена дистанционная форма обучения детей с 7 до 16 ноября включительно. Виной всему – простудные заболевания.

Как пояснили в территориальном Управлении Роспотребнадзора по Югре в связи с регистрацией случаев заболевания пневмонии в школах №3 и №8 Ханты-Мансийска введены противоэпидемические мероприятия. По словам специалистов, самой эффективной мерой для недопущения распространения инфекции является разобщение детского коллектива, поэтому школы переведены на дистанционное обучение.

Также в ведомстве отметили, что при появлении симптомов, таких как температура, кашель, катаральные симптомы необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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