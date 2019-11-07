2019-11-07T14:04:11+03:00
Происшествия

Подросток из Нефтеюганска прогулял 33 тысячи рублей с чужой банковской карты

На юношу завели уголовное дело
Алена Кульмухаметова
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Подросток из Нефтеюганска прогулял 33 тысячи рублей с чужой банковской картыПодросток из Нефтеюганска прогулял 33 тысячи рублей с чужой банковской картыФото: Татьяна Коркина
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Полицейскими Нефтеюганска установлен 16-летний подозреваемый, который похитил с чужой банковской карты 33 тысячи рублей.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, юноша оплачивал покупки с помощью карты 48-летнего нефтеюганца. Возбуждено уголовное дело.

Еще одна кража в минувшие сутки раскрыта в Нягани. 41-летний подозреваемый в магазине одного из торговых центров города похитил куртку стоимостью более 4 тысяч рублей. Похищенное изъято. Югорчанин находится под подпиской о невыезде.

В Югре за прошедшие сутки раскрыто 6 ранее зарегистрированных преступлений: преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, грабеж, 2 мошенничества и 2 кражи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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