СЕГОДНЯ 14:04 2019-11-07T14:04:11+03:00

Подросток из Нефтеюганска прогулял 33 тысячи рублей с чужой банковской карты Фото: Татьяна Коркина

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Полицейскими Нефтеюганска установлен 16-летний подозреваемый, который похитил с чужой банковской карты 33 тысячи рублей.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, юноша оплачивал покупки с помощью карты 48-летнего нефтеюганца. Возбуждено уголовное дело.

Еще одна кража в минувшие сутки раскрыта в Нягани. 41-летний подозреваемый в магазине одного из торговых центров города похитил куртку стоимостью более 4 тысяч рублей. Похищенное изъято. Югорчанин находится под подпиской о невыезде.

В Югре за прошедшие сутки раскрыто 6 ранее зарегистрированных преступлений: преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, грабеж, 2 мошенничества и 2 кражи.

ИСТОЧНИК KP.RU