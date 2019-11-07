Подросток из Нефтеюганска прогулял 33 тысячи рублей с чужой банковской карты
Полицейскими Нефтеюганска установлен 16-летний подозреваемый, который похитил с чужой банковской карты 33 тысячи рублей.
Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, юноша оплачивал покупки с помощью карты 48-летнего нефтеюганца. Возбуждено уголовное дело.
Еще одна кража в минувшие сутки раскрыта в Нягани. 41-летний подозреваемый в магазине одного из торговых центров города похитил куртку стоимостью более 4 тысяч рублей. Похищенное изъято. Югорчанин находится под подпиской о невыезде.
В Югре за прошедшие сутки раскрыто 6 ранее зарегистрированных преступлений: преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, грабеж, 2 мошенничества и 2 кражи.
ИСТОЧНИК KP.RU