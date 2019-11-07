2019-11-07T13:57:10+03:00
Общество

Спасатели ищут пропавшего в лесу югорчанина

Он отправился в охотничью избушку
Алена Кульмухаметова
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Спасатели ищут пропавшего в лесу югорчанина. Фото с сайта pixabay.comСпасатели ищут пропавшего в лесу югорчанина. Фото с сайта pixabay.com
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Ушел в лес в конце октября и до сих пор не вернулся охотник из Югры. Спасательная операция началась 5 ноября.

По информации «Центроспас-Югории», 47-летний югорчанин 26 октября отправился в лес в район реки Усарья, что в 3-5 км от п. Ямки Кондинского района, где предположительно находится охотничья избушка. До сих пор он не дал о себе знать родственникам.

Поисковая группа ведет поиски наземным способом с применением специальной техники.

В ведомстве напомнили, если вы собрались в лес, обязательно известите о своем походе родственников, соседей, друзей. Сообщите, в каком районе будете и когда планируете вернуться.

Необходимо тщательно продумать свое снаряжение. Одежду для похода в лес рекомендуется выбирать поярче.

ИСТОЧНИК KP.RU

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