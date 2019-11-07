2019-11-07T12:52:07+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске стартовал форум для молодых журналистов «Югра молодежная»

В нем примут участие более 200 человек
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске форум для молодых журналистов «Югра молодежная». Фото с сайта правительства ЮгрыВ Ханты-Мансийске форум для молодых журналистов «Югра молодежная». Фото с сайта правительства Югры
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В программе стартовавшего в окружной столице 7 ноября четвертого форума молодых журналистов есть мастер-классы, проектный блок, работа в командах, кейс-сессия и презентация медиапроектов.

Как сообщили в правительстве Югры, среди топовых спикеров – организаторы Всероссийского форума молодёжных медиа «Спектр» и главный редактор сообщества «Лентач» Тарас Сычев.

Всего более 200 участников – специалисты медиасферы, органов государственной власти и PR, студенты и молодые журналисты, блогеры до 35 лет.

Ребята разработают и презентуют собственные медиапроекты. 5 лучших отправятся на образовательный форум «Спектр» в Москве с 21 по 24 ноября.

- Форум — это прежде всего инвестиции в людей, в начинающих и опытных журналистов, которые могут здесь подкачать свои компетенции, получить обратную связь от коллег по цеху. Ещё один большой результат — это налаживание коммуникации, формирование профессионального сообщества, — сказала заместитель директора департамента общественных и внешних связей Югры Галина Липатова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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