СЕГОДНЯ 12:40 2019-11-07T12:40:59+03:00

В Сургуте установят семь ледовых городков. Фото с сайта администрации города Сургут

Они будут представлять семь континентов Земли

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По ледовым городкам в Сургуте детям можно будет изучать название материков на Земле. Как сообщили в администрации города, все снежные фигуры будут оформлены в едином тематическом стиле.

Так, площадь Советов по ул. Энгельса, 10, станет «Европой». Территория у театра «Петрушка» превратится в «Азию». Ледовый городок по ул. Геологической, 10, предстанет в качестве «Северной Америки». Южный материк откроют перед школой №27 по пр. Мира, 19. Посетить «Австралию» можно будет у здания музыкально-драматического театра по ул. Грибоедова, 12. «Антарктида» разместится по ул. Мелик-Карамова, 57А, «Африка» - на пр. Ленина, 1.

Для удобства сургутян возле всех ледяных городков установят подсветку. Все городки должны установить до 15 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU