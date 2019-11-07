Куда вложить средства, чтобы получить доход?

СЕГОДНЯ 12:30 2019-11-07T12:30:58+03:00

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Хранить средства на депозитах становится все менее выгодно. Всё больше становится актуальной необходимость учиться работать с фондовыми рынками. Неужели даже новичок может составить свой инвестиционный портфель, избежав потерь? На этот вопрос ответил специалист по инвестстратегиям «БКС Брокер» Всеволод Зубов.

По словам эксперта, чтобы проводить серьезные сделки на рынке, стоит набраться опыта и изучить основы финансовой грамотности, но это не значит, что новичок не может провести выгодную сделку, однако успех не может длиться вечно. Если инвестор планирует высокий доход за короткое время, то он рискует потерять все деньги и полностью разочароваться в работе с фондовым рынком. Чтобы минимизировать риски самостоятельной работы, нужно ежедневно изучать повестку, изучить основы фундаментального и технического анализа, макроэкономику и начать ориентироваться в уровнях поддержки и сопротивления, движении денежной массы.

Второй способ – обратиться напрямую к финансовому консультанту, либо воспользоваться еще одним набирающим популярность способом – платформой FinTarget, которая предоставляет услугу автоследования. Это значит, что инвестор может ежедневно получать анализ рынка и его сигналы, либо выбрать автоматическое проведение сделки, а свой инвестиционный портфель контролировать в личном кабинете.