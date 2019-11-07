В МЧС назвали причину отравления угарным газом всей семьи из Ханты-Мансийска

СЕГОДНЯ 10:55 2019-11-07T10:58:22+03:00

В МЧС назвали причину отравления угарным газом всей семьи. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре

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Сегодня утром, 7 ноября, в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в Ханты-Мансийске отравление угарным газом получили 10 человек, из которых 8 - дети.

Все пострадавшие являются членами одной семьи, ранее переехавшими из страны ближнего зарубежья в Югру. Они немедленно были доставлены в окружную клиническую больницу с диагнозом «отравление продуктами горения».

В МЧС по ХМАО-Югре рассказали, что в настоящее время пострадавшие находятся на лечении в отделениях больницы. На фоне лечения врачи наблюдают положительную динамику.

По данным Департамента здравоохранения округа четыре человека находятся в состоянии средней степени тяжести, шестеро – легкой степени. Медицинская помощь оказывается в полном объеме.После проверки органами дознания МЧС России было установлено, что накануне дом, в котором находились пострадавшие, отапливался с помощью бензогенератора, находившегося в непроветриваемом помещении. Отравление семьи могло произойти в результате скопления газа и дальнейшего его попадания в комнаты квартиры.

В следственном комитете Югры по данному факту организована проверка. Уже известно, что дом семьи отапливался с помощью бензогенератора, находившегося в подвальном непроветриваемом помещении.

ИСТОЧНИК KP.RU