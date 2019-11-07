2019-11-07T10:00:13+03:00
Происшествия

Пенсионерка из Ханты-Мансийска перевела аферисту четверть миллиона рублей за страховку

Преступление совершено дистанционным способом
Алена Кульмухаметова
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Пенсионерка из Ханты-Мансийска перевела аферисту четверть миллиона рублей за страховкуПенсионерка из Ханты-Мансийска перевела аферисту четверть миллиона рублей за страховкуФото: Татьяна Коркина
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За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано шесть фактов дистанционных мошенничеств. Жители окружной столицы, Нижневартовска, Урая, Мегиона и Белоярского района перевели мошенникам порядка 345 тысяч рублей.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, пенсионерка из Ханты-Мансийска, поверив мошеннику, который представился сотрудником банка и предложил установить страховку на банковскую карту, лишилась порядка 250 тысяч рублей.

В Нижневартовске пенсионер, желая получить выплату через социальную сеть «Одноклассники» в связи с 177-летием Госбанка, перечислил аферистам более 16 тысяч рублей.

В Мегионе горожанка хотела приобрести столово-чайный сервис через интернет-сайт «Авито», в результате лишилась порядка 20 тысяч рублей.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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