2019-11-07T09:55:58+03:00
Общество

В Нягани спасатели вытащили провалившуюся в полынью реки собаку

Животное уже выбилось из сил [видео]
Алена Кульмухаметова
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В Нягани спасатели вытащили из полыньи собаку. Скрин с видеоВ Нягани спасатели вытащили из полыньи собаку. Скрин с видео
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Сейчас собаке жизни и здоровью собаки ничто не угрожает. Животное осмотрели в клинике.

Спасательную операцию сотрудники «Центроспас-Югории» из Нягани организовали 5 ноября. Они выезжали на реку Нягань-Юган на улице Набережная, где на реке под лед провалилась собака. Прибыв к месту вызова, спасатели, при помощи специального снаряжения, подобрались к собаке, извлекли вручную из воды.

Животное оказалось крупным, спасатель сначала подобрался к кромке льда, но животное не удалось схватить, лед проломился и спасатель также оказался в воде. Вскоре сотруднику «Центроспас-Югории» удалось взять на руки обессиленного пса и вынести его на безопасное от полыньи место. Собаку передали в ветеринарную клинику.

В Нягани спасатели вытащили из полыньи собаку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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