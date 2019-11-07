В Нягани спасатели вытащили провалившуюся в полынью реки собаку
Сейчас собаке жизни и здоровью собаки ничто не угрожает. Животное осмотрели в клинике.
Спасательную операцию сотрудники «Центроспас-Югории» из Нягани организовали 5 ноября. Они выезжали на реку Нягань-Юган на улице Набережная, где на реке под лед провалилась собака. Прибыв к месту вызова, спасатели, при помощи специального снаряжения, подобрались к собаке, извлекли вручную из воды.
Животное оказалось крупным, спасатель сначала подобрался к кромке льда, но животное не удалось схватить, лед проломился и спасатель также оказался в воде. Вскоре сотруднику «Центроспас-Югории» удалось взять на руки обессиленного пса и вынести его на безопасное от полыньи место. Собаку передали в ветеринарную клинику.
В Нягани спасатели вытащили из полыньи собаку.
ИСТОЧНИК KP.RU