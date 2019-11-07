2019-11-07T09:03:41+03:00
Происшествия

Вартовчанин арестован за пленение и жестокие истязания экс-жены

Злоумышленник пытался сбежать от полицейских
Алена Кульмухаметова
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Вартовчанин арестован за пленение и жестокие истязания экс-жены. Фото с сайта pixabay.comВартовчанин арестован за пленение и жестокие истязания экс-жены. Фото с сайта pixabay.com
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Угрожал убить, регулярно избивал на глазах у детей свою супругу 34-летний житель Нижневартовска. Женщине удалось сбежать от мужа и обратиться в полицию.

По данным следственного комитета Югры, в сентябре 2019 года обвиняемый в течение нескольких дней насильно удерживал бывшую супругу и двух малолетних детей в своем доме против воли последних. При этом мужчина систематически избивал бывшую супругу, причинив вред здоровью средней степени тяжести. Кроме этого, обвиняемый угрожал ей убийством.

Спустя несколько дней женщине с детьми удалось сбежать из дома, а обвиняемый, испугавшись ответственности за совершенные преступления, скрылся от полиции.

Оперативники нашли злоумышленника, задержали и заключили под стражу.

В отношение вартовчанина возбуждено уголовное дело по статье «Истязание, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, угроза убийством, незаконное лишение свободы». За совершение данных преступлений мужчине грозит лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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