За минувшие сутки в Югре в ДТП пострадали два человека

СЕГОДНЯ 08:53 2019-11-07T08:53:51+03:00

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Одно из дорожно-транспортных происшествий произошло накануне в городе Нефтеюганск. Пострадал водитель иномарки.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 13 часов 30 минут на ул. Парковая в городе Нефтеюганск 25-летний водитель, управляя автомобилем «Мицубиси», при выезде с прилегающей территории на главную дорогу, не уступил дорогу автомобилю «Хендэ» под управлением 59-летнего водителя. В результате ДТП водитель автомобиля «Хендэ» получил травмы.

По данным ведомства, за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых два человека получили травмы. Задержано шесть водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, двое – за отказ от медицинского освидетельствования, трое – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 20 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU