СЕГОДНЯ 08:47 2019-11-07T08:47:12+03:00

Инвалид из Нижневартовска получил компенсацию за перелом ноги у магазина. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

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Житель Нижневартовска обратился в прокуратуру, чтобы ему помогли взыскать с предпринимателя компенсацию морального вреда.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, вартовчанин является инвалидом третьей группы. Ранее при выходе из магазина он упал с предпоследней ступеньки крыльца, в результате чего получил закрытый перелом голени. Из-за полученной травмы ему была проведена операция, также он более 2 недель находился на стационарном лечении и более 2 месяцев - на амбулаторном.

Проведенная прокуратурой проверка показала, что крыльцо входной группы магазина надлежащим образом от снега и наледи не очищалось, ступенька, с которой поскользнулся заявитель,

Прокурор города направил в суд иск о взыскании с арендатора здания, в котором располагался магазин, в пользу заявителя компенсации морального вреда в размере 150 тыс. рублей.

Суд исковые требования прокурора рассмотрел и удовлетворил в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU