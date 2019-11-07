Инвалид из Нижневартовска получил компенсацию за перелом ноги у магазина
Житель Нижневартовска обратился в прокуратуру, чтобы ему помогли взыскать с предпринимателя компенсацию морального вреда.
По данным прокуратуры ХМАО-Югры, вартовчанин является инвалидом третьей группы. Ранее при выходе из магазина он упал с предпоследней ступеньки крыльца, в результате чего получил закрытый перелом голени. Из-за полученной травмы ему была проведена операция, также он более 2 недель находился на стационарном лечении и более 2 месяцев - на амбулаторном.
Проведенная прокуратурой проверка показала, что крыльцо входной группы магазина надлежащим образом от снега и наледи не очищалось, ступенька, с которой поскользнулся заявитель,
Прокурор города направил в суд иск о взыскании с арендатора здания, в котором располагался магазин, в пользу заявителя компенсации морального вреда в размере 150 тыс. рублей.
Суд исковые требования прокурора рассмотрел и удовлетворил в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU