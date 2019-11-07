СЕГОДНЯ 08:26 2019-11-07T08:26:32+03:00

В Ханты-Мансийске отравились угарным газом 10 человек. Фото с сайта pixabay.com

Все они находятся в больнице

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Двое взрослых и восемь детей попали в больницу окружной столицы с диагнозом «отравление угарным газом».

По данным МЧС России по ХМАО-Югре, сегодня в 8 часов 15 минуты в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение об отравлении угарным газом 10 человек, из них 8 детей в г. Ханты-Мансийске.

Все пострадавшие доставлены в окружную клиническую больницу г. Ханты-Мансийска. В настоящее время врачи проводят осмотр пострадавших.

Известно, что семья из 10 человек являются гражданами России, которая недавно переехала из стран ближнего зарубежья.

Накануне взрослые купили дизельную печь для отопления. Утром 7 ноября вся семья была госпитализирована с отравлением угарным газом.

Пострадавшие подключили на ночь новую печь, но сделали это неправильно. В итоге - отравление, так как весь газ выводился не на улицу, а в жилое помещение, рассказали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU