В Сургуте двое грабителей напали на горожанина
Рюкзак со всем содержимым отняли двое грабителей у сургутянина. Мужчина обратился в полицию.
По данным УМВД по ХМАО-Югре, в Сургуте подозреваемые 36 и 25-летние подозреваемые, один из которых ранее судимый в сквере около одного из домов по ул .Александра Усольцева, отняли у 31-летнего сургутянина сотовый телефон, портативная колонка и рюкзак. Сумма ущерба составила около 20 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Похищенное изъято.
За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 40 преступлений, раскрыто 29, из них: разбой, грабеж, преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, мошенничество и 6 краж.
ИСТОЧНИК KP.RU