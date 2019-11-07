В Сургуте двое грабителей напали на горожанина

СЕГОДНЯ 08:05 2019-11-07T08:05:56+03:00

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Рюкзак со всем содержимым отняли двое грабителей у сургутянина. Мужчина обратился в полицию.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, в Сургуте подозреваемые 36 и 25-летние подозреваемые, один из которых ранее судимый в сквере около одного из домов по ул .Александра Усольцева, отняли у 31-летнего сургутянина сотовый телефон, портативная колонка и рюкзак. Сумма ущерба составила около 20 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Похищенное изъято.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 40 преступлений, раскрыто 29, из них: разбой, грабеж, преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, мошенничество и 6 краж.

ИСТОЧНИК KP.RU