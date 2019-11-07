СЕГОДНЯ 07:50 2019-11-07T07:50:58+03:00

За неделю в больницы Югры с осложнениями при гриппе и ОРВИ госпитализированы 104 человека Фото: Татьяна Коркина

Закрыты пять групп в детских садах

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В Югре продолжается рост простудных заболеваний среди населения округа. По результатам еженедельного мониторинга Роспотребнадзора ХМАО-Югры, с 28 октября по 3 ноября зарегистрировано 9560 случаев гриппа и ОРВИ.

Специалисты отмечают, что заболеваемость совокупного населения ниже эпидемического порога на 22,4%. Госпитализировано 104 человека.

Высокие показатели заболеваемости регистрируются в городах Нефтеюганск– 960,7 на 10 тыс., и Урай – 934,5 на 10 тыс., а также в Сургутском районе – 799,1 на 10 тыс. населения.

На 44 неделе года зарегистрирован 1 случай гриппа Сургуте. Всего в текущем эпидемическом сезоне зарегистрированы 2 случая гриппа у взрослых.

В связи с повышенной заболеваемостью ОРВИ частично на карантин закрыты 5 групп в 5-ти детсадах: два в Лангепасе, два в Пыть–Яхе и один в Покачи.

За 44 неделю на грипп и ОРВИ обследованы 191 человек. Доля положительных находок составила 4,6 %.

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре продолжается прививочная кампания против гриппа. По состоянию на 1 ноября привито 464371 человек, что составляет 59,6% от плана. Охват прививками против гриппа населения Югры составляет 27,7 %.

ИСТОЧНИК KP.RU