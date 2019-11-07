СЕГОДНЯ 07:23 2019-11-07T07:23:08+03:00

Погода в Югре 7 ноября: сыро и тепло Фото: Татьяна Коркина

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В четверг 7 ноября в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. На большей части территории осадки различной интенсивности в виде снега и мокрого снега. В отдельных районах метель, гололедные явления. Ветер переменных направлений 7-12 метров в секунду, порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +2,-3 градусов, местами -4,-9 градусов, по северу -10,-15 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Небольшой снег, мокрый снег, метель, гололедные явления. Ветер переменных направлений 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 0,+2 градусов.

В Сургуте облачно, дожди, вечером мокрый снег. Ветер юго-западный, западный, северо-западный 4-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +2, -1 градусов.

В Нижневартовске пасмурно, дожди, вечером мокрый снег с дождем. Ветер юго-западный, западный 7-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +2, +3 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU