СЕГОДНЯ 17:16 2019-11-06T17:16:38+03:00

В Пыть-Яхе мусорный коллапс образовался из-за снегопада и машин. Фото с сайта "Югра-Экология"

Мусоровозы не могут проехать к переполненным бакам

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В пабликах Пыть-Яха горожане жалуются, что с четверга 31 октября мусор с контейнерной площадки в мкр. Пионерный не вывозился. Единый региональный оператор по обращению с ТКО в округе «Югра-Экология» проверила информацию.

- Мы связались с оператором по транспортировке ТКО. Выяснилось, что мусоровоз не мог проехать к контейнерной площадке из-за плотно припаркованных автомобилей и снега. На дороге - колеи! Машина буксовала и с трудом проехала к месту мусорных площадок, сообщили в пресс-службе регоператора.

В «Югра-Экологии» заявили, чтобы мусор вывозился своевременно, нужна не только налаженная работа транспортировщиков ТКО, но и оперативность снегоуборочной техники, и разумность автовладельцев.

ИСТОЧНИК KP.RU