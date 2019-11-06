В Пыть-Яхе мусорный коллапс образовался из-за снегопада и машин
В пабликах Пыть-Яха горожане жалуются, что с четверга 31 октября мусор с контейнерной площадки в мкр. Пионерный не вывозился. Единый региональный оператор по обращению с ТКО в округе «Югра-Экология» проверила информацию.
- Мы связались с оператором по транспортировке ТКО. Выяснилось, что мусоровоз не мог проехать к контейнерной площадке из-за плотно припаркованных автомобилей и снега. На дороге - колеи! Машина буксовала и с трудом проехала к месту мусорных площадок, сообщили в пресс-службе регоператора.
В «Югра-Экологии» заявили, чтобы мусор вывозился своевременно, нужна не только налаженная работа транспортировщиков ТКО, но и оперативность снегоуборочной техники, и разумность автовладельцев.
ИСТОЧНИК KP.RU