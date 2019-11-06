2019-11-06T16:59:03+03:00
Происшествия

В Радужном за взятку под суд отправлена директор комбината общественного питания

Женщина лоббировала интересы определенной фирмы
Алена Кульмухаметова
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В Радужном за взятку под суд отправлена директор комбината общественного питания. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-ЮгреВ Радужном за взятку под суд отправлена директор комбината общественного питания. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
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В Радужном завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора унитарного предприятия «Комбинат общественного питания».

По информации следственного комитета Югры, женщина обвиняется в коммерческом подкупе и злоупотреблении должностными полномочиями.

Согласно материалам уголовного дела, обвиняемая в 2011 году получила от представителя коммерческой организации 300 тысяч рублей за лоббирование интересов фирмы при заключении договора поставки продуктов питания для нужд учреждений города Радужный.

Кроме этого, по данным следствия, в отсутствие законных оснований обвиняемая издала и подписала приказы о выплате себе премий на общую сумму более 86 тысяч рублей.

По уголовному делу собраны достаточные доказательства. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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