СЕГОДНЯ 16:54 2019-11-06T16:54:24+03:00

На очистку дворов от снега коммунальщикам Сургута дали три дня. Фото с сайта администрации города Сургут

Власти города просят жителей быть внимательнее и, по возможности не использовать наушники в зоне работы спецтехники

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Все дворы Сургута должны очистить от снега в кратчайшие сроки. Такую задачу поставила перед управляющими компаниями администрация города.

Власти Сургута предложили привлечь дополнительную спецтехнику и особое внимание обратить на обеспечение безопасности пешеходов во время снегоуборочных работ. Уже через три дня запланировано провести выборочную проверку территорий.

За три дня в Сургуте выпала месячная норма осадков. К уборке дворов управляющие компании приступили, как и положено регламентами, после окончания снегопада. Но он пришелся на праздничные дни, когда автотранспорт жителей находился на придомовых территориях и мешал снегоуборочной технике. По правилам благоустройства города у УК есть 10 дней, чтобы привести дворы в нормативное состояние, однако на расширенном совещании по устранению последствий обильных снегопадов в администрации Сургута принято решение сократить эти сроки до трех дней.

Было отмечено, что во время механизированной уборки от снега на придомовой территории должны находиться мастер и дворник, которые регулируют движение пешеходов, а место уборки обозначено лентой, оранжевым треугольником. Снегоуборочная техника – тяжелая, габаритная, имеет больше «слепых» зон, чем обычный транспорт.

Несмотря на то, что спецтехника работает с использованием дополнительных звуковых сигналов и проблесковых маячков для оповещения, власти города просят жителей быть внимательнее и, по возможности не использовать наушники в зоне работы спецтехники.

ИСТОЧНИК KP.RU